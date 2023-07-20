Собянин: Объемы строительства жилья по программе реновации будут увеличены

Объемы строительства жилья по программе реновации в столице будут увеличены в ближайшие годы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также он рассказал о планах строительства – пиковыми станут 2025-2027 годы. В этот период планируется строить в 10 раз больше, чем сегодня.

«Такую задачу мало кто решал. Мы в год должны будем вводить по 3–4 млн кв. м», – отметил он.

Глава города добавил, что построено уже 100 домов по реновации.

Собянин рассказал о высоких темпах программы реновации старого жилого фонда

Так, например, первый дом по программе реновации в районе Новогиреево будет готов в конце июля. Новостройка расположена на Свободном проспекте. Переселенцам предоставят 200 квартир с чистовой отделкой. В здании обустроена подземная парковка.

Собянин отметил, что в новостройку переедут жители двух соседних ветхих пятиэтажек.

Здание оборудуют автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Прилегающую территорию благоустроят.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Реновация ЖильяСтроительствоМосква

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