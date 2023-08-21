Собянин: Производство лекарств в этом году в Москве выросло на две трети
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что производство лекарственных препаратов в столице выросло в 2023 году на 67,5%, то есть более чем на две трети, сообщает пресс-служба московского правительства.
На открытии нового фармацевтического комплекса компании «Р-Опра» (ГК «Р-Фарм») на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде, где также присутствовал вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, градоначальник отметил, что рост производства лекарств - это результат многолетней системной работы.
«Я благодарю за поддержку министерство промышленности и инвесторов, которые вкладывались в это производство», – сказал мэр.
В пресс-службе отметили, что новый производственный комплекс будет выпускать в Алабушево 26 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, которые предназначены для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний.
Ранее Собянин заявил, что с января по июнь производители нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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