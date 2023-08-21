Собянин: Производство лекарств в этом году в Москве выросло на две трети

На открытии нового фармацевтического комплекса компании «Р-Опра» (ГК «Р-Фарм») на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» в Зеленограде, где также присутствовал вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, градоначальник отметил, что рост производства лекарств - это результат многолетней системной работы.

«Я благодарю за поддержку министерство промышленности и инвесторов, которые вкладывались в это производство», – сказал мэр.

В пресс-службе отметили, что новый производственный комплекс будет выпускать в Алабушево 26 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов, которые предназначены для терапии онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний.

Ранее Собянин заявил, что с января по июнь производители нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

