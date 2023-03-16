Собянин: Новосёлами по программе реновации стали уже 36 тыс московских семей

Градоначальник отметил, что в новые квартиры по реновации уже переехали 36 тысяч московских семей. Город помогает людям с переездом. Уточняется, что обратиться за помощью с переездом можно онлайн через сервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.

Глава столицы добавил, что порядка миллиона жителей столицы из более 5 тысяч домов переедет в новостройки по реновации.

Ранее Собянин сообщил, что в новостройки по реновации переедет более 5 тысяч жителей Даниловского района столицы.

Глава города отметил, что в новое жильё по реновации уже заселилось более 280 человек, переехавших из трёх старых домов Даниловского района. Всего в новые квартиры переедет более 5 тысяч человек.

