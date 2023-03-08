Собянин рассказал о вводе в строй новых корпусов индустриального парка «Руднево»

«Технологии, которые используются при строительстве индустриального парка «Руднево», - одни из лучших в мире. Элементы зданий - к примеру, блоки инженерных коммуникаций и лифтовые шахты - производятся на российских заводах по уникальной технологии и потом привозятся на стройплощадку и собираются, как конструктор», - написал Сергей Собянин.

По его словам, благодаря такой технологии можно на 30-35 процентов сократить время постройки корпусов.

Индустриальный парк «Руднево» станет шестой площадкой особой экономической зоны «Технополис «Москва», напомнил мэр столицы. Уже построены 16 корпусов и конструкторское бюро. Их общая площадь составляет 120 тыс. квадратных метров.

