Собянин рассказал о вводе в строй новых корпусов индустриального парка «Руднево»

В индустриальном парке «Руднево», входящем в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Технополис «Москва», строители используют лучшие мировые технологии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Технологии, которые используются при строительстве индустриального парка «Руднево», - одни из лучших в мире. Элементы зданий - к примеру, блоки инженерных коммуникаций и лифтовые шахты - производятся на российских заводах по уникальной технологии и потом привозятся на стройплощадку и собираются, как конструктор», - написал Сергей Собянин.

По его словам, благодаря такой технологии можно на 30-35 процентов сократить время постройки корпусов.

Индустриальный парк «Руднево» станет шестой площадкой особой экономической зоны «Технополис «Москва», напомнил мэр столицы. Уже построены 16 корпусов и конструкторское бюро. Их общая площадь составляет 120 тыс. квадратных метров.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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