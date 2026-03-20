Лукашенко: Белоруссия готовится к «большой сделке» с США
Белоруссия готовится к заключению «большой сделки» с США. Как пишет RT, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По его словам, речь идёт не только о политзаключённых, но и о других вопросах, например, о ядерных материалах.
Лукашенко отметил, что эта «сделка» важна для республики, поэтому он попросил передать президенту США Дональду Трампу, что он «согласен её подготовить».
«Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующие предложения. Они прорабатываются», - добавил он.
Ранее Лукашенко назвал себя сторонником американского лидера Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Российский турист утонул на Филиппинах
- Лукашенко: Белоруссия готовится к «большой сделке» с США
- В Совфеде объяснили завистью внесение паралимпийцев РФ в базу «Миротворца»
- «Пусть поют хором?»: В Госдуме вслед за Богомоловым высказались о Школе-студии МХАТ
- Одни в мире: Для чего Россия идет по пути «белых» списков интернета
- Заработаем вместе с Трампом: Назван способ «отомстить» Европе за газ
- Центробанк России сообщил о снижении напряженности на рынке труда
- Даже варенье: Какие продукты могут спровоцировать сахарный диабет
- Песчаный фейк: Турагенты не подтвердили «сильнейшую» бурю из пустыни в Египте
- Музкритик назвал лукавством слова Гагариной о невозможности заработать на шоу