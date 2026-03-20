В Совфеде объяснили завистью внесение паралимпийцев РФ в базу «Миротворца»
Внесение российских паралимпийцев в базу украинского сайта «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ) - это «акт жестокости, глупости и зависти». Об этом NEWS.ru заявил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов.
Как напоминает RT, в базу сайта попали Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков, Анастасия Багиян, спортсмен‑ведущий Сергей Синякин и старший тренер паралимпийской сборной РФ Ирина Громова.
По словам Гибатдинова, те, кто «пытается превратить соревнования в арену сведения счетов», лишь сильнее подчеркивают свою «слабость и моральную ущербность».
«Россия, как и прежде будет поддерживать своих атлетов и отстаивать принцип, что спорт должен объединять, а не разделять народы», — указал он.
Ранее в базу сайта «Миротворец» попали российские хоккеисты Илья Каблуков и Владислав Каменев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
