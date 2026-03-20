Даже варенье: Какие продукты могут спровоцировать сахарный диабет
Ирина Скорогудаева заявила НСН, что продукты, содержащие белую муку и сахар – главные враги здоровья человека: это конфеты, вся выпечка и соки.
Граждане зачастую воспринимают фруктозу как полезный сахар, но она тоже приводит к развитию диабета, заявила НСН кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Ирина Скорогудаева.
Показатели по сахарному диабету за 2025 год вызывают беспокойство, это может превратиться в эпидемию, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она отметила, что во многом эта проблема связана с пищевыми привычками населения. Скорогудаева перечислила продукты, которые способствуют развитию диабета.
«Моноуглеводы – это сахар, а это главная причина сахарного диабета. Например, в шарлотке стакан сахара, стакан муки. Белая мука – это тоже моноуглевод. Если вы употребляете продукты с сахаром, складывается такая ситуация, что их сильно переваривать не надо, они молниеносно расщепляются. Чистый сахар и фруктоза – это самое опасное, а сюда входит и варенье, например. Мы на фруктозу почему-то не смотрим, но она в сахарном диабете играет важную роль. Продукты, содержащие белую муку и сахар – это главный враг в этом случае. Это конфеты, вся выпечка, все соки... А мы на голодный желудок это все употребляем. Например, взяли чупа-чупс или сок на пустой желудок, тут же идет всасывание этих углеводов. Организм неадекватно много выбрасывает инсулина в таком случае. Возникает порочный круг, потому что инсулина надо все больше, а чувствительность рецепторов снижается. Так и развивается сахарный диабет второго типа», - рассказала она.
Люди набирают лишний вес из-за переедания и отсутствия физической нагрузки, это вызывает тяжелые заболевания и приводит к сокращению жизни, заявила НСН кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Ирина Скорогудаева. По ее словам, если человек не занимается в спортзале, то его норма 1200 ккал в день.
