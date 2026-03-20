Музкритик назвал лукавством слова Гагариной о невозможности заработать на шоу
Говоря о невозможности заработать на шоу, певица Полина Гагарина лукавит. Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.
Он согласился с исполнительницей в том, что организация больших стадионных шоу требует существенных затрат, в том числе на аренду площадки, коллектив, зарплаты и съёмку.
По словам эксперта, даже с учётом таких расходов «артист что-то да выносит».
«Каким же тогда образом артисты попадают в списки Forbes? Из большого концертного тура они могут заработать в 70% случаев», - сказал Бабичев.
Ранее стало известно, что российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк) потратит 100 млн рублей на стадионный концерт в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
