Музкритик назвал лукавством слова Гагариной о невозможности заработать на шоу

Он согласился с исполнительницей в том, что организация больших стадионных шоу требует существенных затрат, в том числе на аренду площадки, коллектив, зарплаты и съёмку.

По словам эксперта, даже с учётом таких расходов «артист что-то да выносит».

«Каким же тогда образом артисты попадают в списки Forbes? Из большого концертного тура они могут заработать в 70% случаев», - сказал Бабичев.

Ранее стало известно, что российский рэпер Элджей (Алексей Узенюк) потратит 100 млн рублей на стадионный концерт в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».