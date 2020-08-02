Собянин не видит условий для второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что в столице нет второй волны COVID-19. По словам, в городе с десятки сократилось число ежедневно выявляемых заболевших — с 6,5 тысячи до 650 человек, рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть заболевшими. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идёт, в ряде регионов, мы видим, такой бурный рост? Потому что они ещё не прошли даже первую волну, первый процесс. Они либо были закрыты, как Гонконг, полностью карантинизированы. Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», — цитирует ТАСС слова мэра столицы.
Ранее Сергей Собянин заявил, что москвичам не стоит рассчитывать на дальнейшее снижение заболеваемости коронавироусом. Среднесуточная заболеваемость в 641,6 случая - это уже «минимальный уровень».
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