Собянин не исключил сохранение ограничений в Москве на месяцы

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил возможность сохранения ограничений из-за коронавируса в столице на ближайшие несколько месяцев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

Собянин, в частности, отметил, что следовать требованиям по профилактике коронавируса должны все без исключения. Он добавил, что это неправильно, когда половина людей в метро в масках, а половина – нет.

В московском метро пассажирам без масок выписывают штрафы. Ранее сообщалось, что под штрафные санкции попали более 42 тысяч человек, которые были оштрафованы на общую сумму 210 млн рублей.

Напомним, в столице сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах в целях профилактики распространения коронавируса. Он действует в городе с 12 мая.

