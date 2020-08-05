Собянин не исключил сохранение ограничений в Москве на месяцы
Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил возможность сохранения ограничений из-за коронавируса в столице на ближайшие несколько месяцев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.
Собянин, в частности, отметил, что следовать требованиям по профилактике коронавируса должны все без исключения. Он добавил, что это неправильно, когда половина людей в метро в масках, а половина – нет.
В московском метро пассажирам без масок выписывают штрафы. Ранее сообщалось, что под штрафные санкции попали более 42 тысяч человек, которые были оштрафованы на общую сумму 210 млн рублей.
Напомним, в столице сохраняется масочно-перчаточный режим в общественных местах в целях профилактики распространения коронавируса. Он действует в городе с 12 мая.
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