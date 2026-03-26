Рабочие едут в Минск: Раскрыта взаимная выгода дружбы Белоруссии и КНДР
Андрей Ланьков заявил НСН, что сейчас и Белоруссия, и КНДР имеют проблемы с международными контактами, так что подписание сотрудничества между странами - полезный шаг для обеих.
Северная Корея может поставлять в Белоруссию рабочую силу, а вот Минск будет полезен для Пхеньяна в качестве международного посредника в отношениях с Вашингтоном. Об этом НСН рассказал профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Как отметил Лукашенко, экономики двух стран взаимодополняемы, а дружественные отношения двух государств зародились еще во времена Советского Союза и никогда не прерывались. Ланьков рассказал, что могут дать друг другу два государства.
«И у Белоруссии, и у Северной Кореи есть некоторые проблемы в отношениях со многими странами. И, естественно, международные контакты чисто из соображения престижа и международного удобства – это хорошо. Есть определенные возможности торгового обмена. Белоруссии имеет смысл покупать из Северной Кореи только один товар и весьма специфический - это рабочую силу, которая в больших количествах присутствует в России и в Китае. С другими товарами существенно сложнее. На мировом рынке Северная Корея является в основном экспортером минерального сырья - это уголь, цинк и другие виды полезных ископаемых. И, честно говоря, сомневаюсь, что имеет смысл их везти на такое большое расстояние. А вот северокорейские мигранты, которые обычно избегают любых конфликтов и дисциплинированные, вполне понадобятся», - рассказал он.
Белоруссия в свою очередь может спонсировать КНДР некоторыми видами качественных продуктов, а также стать посредником в отношениях с США.
«Во-первых, КНДР могут закупать в Белоруссии те или иные виды высококачественных продуктов. Но надо понимать, что рынок мясной или молочной качественной продукции в КНДР очень маленький. Согласно их статистике, доход на человека у них $1300 в год - это примерно уровень Бангладеш или Непала. Во-вторых, последнее время резко улучшаются отношения между Белоруссией и США. Это означает, что Белоруссия может стать, по крайне мере, на какое-то время посредником между США и Северной Кореей. Вполне можно представить, что какая-то важная информация будет поступать в КНДР через Белоруссию и обратно. Роль международного посредника увеличит престиж страны на международной арене. В нынешней ситуации Белоруссия в глазах КНДР также считается другом друга или союзником союзника», - подытожил он.
Ранее северокорейские граждане, работающие на стройках в России, пожаловались, что работают по 16 часов в сутки и живут в полной антисанитарии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
