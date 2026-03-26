Северная Корея может поставлять в Белоруссию рабочую силу, а вот Минск будет полезен для Пхеньяна в качестве международного посредника в отношениях с Вашингтоном. Об этом НСН рассказал профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Как отметил Лукашенко, экономики двух стран взаимодополняемы, а дружественные отношения двух государств зародились еще во времена Советского Союза и никогда не прерывались. Ланьков рассказал, что могут дать друг другу два государства.

«И у Белоруссии, и у Северной Кореи есть некоторые проблемы в отношениях со многими странами. И, естественно, международные контакты чисто из соображения престижа и международного удобства – это хорошо. Есть определенные возможности торгового обмена. Белоруссии имеет смысл покупать из Северной Кореи только один товар и весьма специфический - это рабочую силу, которая в больших количествах присутствует в России и в Китае. С другими товарами существенно сложнее. На мировом рынке Северная Корея является в основном экспортером минерального сырья - это уголь, цинк и другие виды полезных ископаемых. И, честно говоря, сомневаюсь, что имеет смысл их везти на такое большое расстояние. А вот северокорейские мигранты, которые обычно избегают любых конфликтов и дисциплинированные, вполне понадобятся», - рассказал он.