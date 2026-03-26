ВС России освободили Шевяковку в Харьковской области

Армия России взяла под свой контроль село Шевяковка Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Территорию освободили силы группировки войск «Север», пишет RT.

«Подразделения... в результате активных и решительных действий установили контроль над населенным пунктом Шевяковка», - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили село Никифоровка в Донецкой Народной Республике.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры