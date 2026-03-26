Врач Продеус раскрыл главные секреты эффективного похудения

Для похудения нужно есть пять раз в день, но небольшими порциями, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.

«Мои правила для похудения очень просты. Во-первых, чтобы худеть, надо есть, лучше пять раз в день. Объем порции должен быть 250-300 миллилитров, то есть один стакан. Желудок – это механический орган, он не знает, голоден он или нет, пока нет наполнения желудка. Чтобы худеть, надо пить, два литра среднему человеку. Если человек не может пить, он не может похудеть. Каждый прием пищи должен быть разнообразным, питание должно быть полноценным», - отметил он.

Число россиян с избыточным весом растёт с каждым годом. По данным МИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова, в прошлом году диагноз «ожирение» получили около 36 млн россиян, то есть примерно каждый четвёртый. В связи с этим в программу диспансеризации могут включить обязательные консультации диетолога для граждан из групп риска.

По информации на март 2026 года, в мире наблюдается эпидемия детского ожирения, по оценкам Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF). Сейчас во всём мире насчитывается около 180 млн детей, страдающих ожирением, и, по прогнозу WOF, к 2040 году их число вырастет до 227 млн.

