Врач Продеус рассказал, как привить ребенку правильные пищевые привычки
Андрей Продеус в эфире НСН посоветовал садиться за стол вместе принимать пищу, это процесс семейного общения, когда создается культура еды.
Пищевые привычки зарождаются всегда в семье, а ребенок берет пример со всех членов семьи, подмечает культуру питания, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
«Базово мы говорим о семейных правилах. Ребенок будет есть то, что кушает семья, родители. Нельзя просто есть макароны и картошку фри. Вопрос в том, будет ли ребенок есть достаточно овощей, супа, будет ли он понимать, что такое сладкое и как к этому относиться. Пищевые привычки у нас формируются в семье. Надо садиться за стол вместе принимать пищу, это процесс семейного общения, когда создается целая культура. Если ребенок не видит, что есть мама, а только видит, что ест папа, а еще и выпил что-то…Нужно прививать культуры еды», - рассказал он.
Ожирение пагубно влияет на здоровье, может приводить к инвалидности и онкологии, заявил врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в пресс-центре НСН.
- Ожирение назвали «верхушкой айсберга» психологических проблем
- Более 630 детей и учителей отравились в школах в Японии
- Врач Продеус рассказал, как привить ребенку правильные пищевые привычки
- Инвалидность и онкология: Доктор Продеус раскрыл последствия ожирения
- Идеология или глупость? Шолохов назвал «вопиющими» литературные «заскоки» правообладателей
- Суд Челябинска запретил показ фильма «Господин Никто против Путина»
- Страшные цифры: 80% детей с ожирением сохраняют его во взрослой жизни
- Врач «обвинила» европейский стиль питания в эпидемии ожирения
- «Стрелялки» и «гонялки»: Драпеко призвала очистить прокат от пустых западных фильмов
- Депутаты Госдумы встретятся с представителями Конгресса США