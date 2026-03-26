В Саратовской области задержали украинского агента, готовившего атаку на аэродром

Завербованного Киевом россиянина задержали за подготовку теракта на военном аэродроме в Саратовской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Ведомство предотвратило преступление совместно со Следственным комитетом, МВД и Росгвардией.

«В Саратовской области при попытке установить для запуска два ударных FPV-дрона, снаряженных боевыми гранатами, с поличным задержан гражданин России, 1972 г.р.», - указали в ФСБ.

Злоумышленник был завербован сотрудником украинской военной разведки. Он по заданию куратора изъял из схрона средства поражения, должен был установить их в 10 км от аэродрома, активировать дроны и скрыться с места, пишет RT. После совершения преступления фигурант планировал выехать за границу.

Как сообщили в СК, за атаку Киев пообещал злоумышленнику вознаграждение в размере не менее 1,5 млн рублей. Против задержанного возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на территории учебной базы Краснодарского университета МВД в Новороссийске.

