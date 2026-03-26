Более 630 детей и учителей отравились в школах в Японии
Более 600 учеников и учителей начальных и средних школ города Куматори в японской префектуре Осака пострадали от отравления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию.
Сообщения об отравлениях начали поступать 19 марта. По данным мэрии, к 24 марта пострадали 633 человека. О симптомах отравления заявили 415 детей и 67 педагогов из начальных школ, 136 учеников и 15 учителей из средних.
Власти префектуры Осака в ходе расследования выяснили, что причиной отравления мог стать хлеб, который подавали в столовых учебных заведений. У ряда пострадавших и у работников предприятия-производителя продукта обнаружили норовирус.
Ранее на тайском острове Пхукет не менее 19 постояльцев одного из отелей отравились из-за грязного льда в напитках.
