Более 630 детей и учителей отравились в школах в Японии

Более 600 учеников и учителей начальных и средних школ города Куматори в японской префектуре Осака пострадали от отравления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мэрию.

Сообщения об отравлениях начали поступать 19 марта. По данным мэрии, к 24 марта пострадали 633 человека. О симптомах отравления заявили 415 детей и 67 педагогов из начальных школ, 136 учеников и 15 учителей из средних.

Власти префектуры Осака в ходе расследования выяснили, что причиной отравления мог стать хлеб, который подавали в столовых учебных заведений. У ряда пострадавших и у работников предприятия-производителя продукта обнаружили норовирус.

Ранее на тайском острове Пхукет не менее 19 постояльцев одного из отелей отравились из-за грязного льда в напитках.

