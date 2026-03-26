Ожирение назвали «верхушкой айсберга» психологических проблем
Ольга Софьянова заявила НСН, что на пищевые привычки накладывается еще и эмоционально-психологическое состояние человека.
Ожирение – это лишь верхушка айсберга, под которым скрываются психологические проблемы человека, заявила кризисный психолог Ольга Софьянова в пресс-центре НСН.
«На пищевые привычки накладывается еще и эмоционально-психологическое состояние человека. Есть ментальный голод, в котором заложены раздражительность, злость, обида на родителей, на себя, на все подряд. Важно понимать, что это большой айсберг, на верхушке мы видим ожирение, нарушение пищевого поведения. Здесь еще более бессознательные причины, которые могут быть не замечены. В этом вопросе могут помочь специалисты, включая психологов», - рассказала она.
Число россиян с избыточным весом растёт с каждым годом. По данным МИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова, в прошлом году диагноз «ожирение» получили около 36 млн россиян, то есть примерно каждый четвёртый. В связи с этим в программу диспансеризации могут включить обязательные консультации диетолога для граждан из групп риска.
По информации на март 2026 года, в мире наблюдается эпидемия детского ожирения, по оценкам Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF). Сейчас во всём мире насчитывается около 180 млн детей, страдающих ожирением, и, по прогнозу WOF, к 2040 году их число вырастет до 227 млн.
- Ожирение назвали «верхушкой айсберга» психологических проблем
