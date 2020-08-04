Москвичи без масок в транспорте оштрафованы на 210 млн рублей

Пассажиры общественного транспорта российской столицы получили штрафы на общую сумму свыше 210 миллионов рублей с момента введения перчаточно-масочного режима из-за эпидемии коронавируса. Под штрафные санкции попали более 42 тысяч человек.

Такую статистику в эфире канала «Россия 24» привёл заместитель главы государственного казённого учреждения «Организатор перевозок» Олег Иванов. Он напомнил, что за невыполнение требований безопасности предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей.

По словам Иванова, на транспорте регулярно организуются рейды по выборочной проверке пассажиров в вестибюлях, на станциях метро, а также в автобусах, поездах МЦК. Он подчеркнул, что, прежде всего, до пассажиров стараются донести необходимость ношения масок и перчаток для собственной безопасности.

