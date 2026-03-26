«Цивилизованный фастфуд»: В России предложили проверить бургерные от магазинов
К бургерам в России больше доверия, чем к шаурме, но проверки нужны сэндвичам от магазинов, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.
К бургерам претензий меньше, чем к шаурме, их изготовление более цивилизованно и технологично, однако в проверках нуждаются закрытые бутерброды от магазинов, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Роскачество в текущем году проведет проверку бургеров по многочисленным просьбам потребителей, сообщил глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости. По его словам, проблема назрела в связи с появлением новых сетей, продающих эту продукцию.
«Бургерные постоянно открываются и закрываются. Какого-то дикого всплеска популярности нет. Больше опасений вызывают шаурмичные, с которыми все хаотично. В бургерных, как правило, работают более профессиональные люди, потому что при их изготовлении задействованы более сложные процессы, оттачиваются определенные технологии. А шаурма делается просто: воткнул бобину, нанизал мясо и вперед. К бургерам в России больше доверия, чем к шаурме, особенно учитывая огромное количество случаев отравлений. Мы видим, что сомнительные люди продают ее на каждом углу в сомнительных палатках. Бургер - более цивилизованный и технологичный фастфуд», - рассказал Миронов.
В ходе проверок особое внимание, отметил ресторанный омбудсмен, нужно обратить на бургерные, работающие от магазинов.
«Все претензии исходят либо от Роспотребнадзора, либо от потребителей. У потребителей будет каждый раз новая претензия: кому-то котлеты не понравились, кому-то хлеб. Контрольным органам важно соблюдение санпина. Претензии должны быть в первую очередь к бургерным, которые работают от магазинов. В бургерных от ресторанной отрасли достаточно жесткий санпин, который стараются не нарушить, чтобы не было претензий от Роспотребнадзора. А когда магазин начинает торговать бургерами, то можно ожидать чего угодно», - считает Миронов.
Ранее кандидат экономических наук, владелица маркетингового агентства NewBlack, автор «Учебника ресторатора» Инна Щепетова рассказала НСН, что общественное питание на автодорогах, фастфуд и кафе на первых этажах ЖК – это самые перспективные направления для рынка еды вне дома сегодня.
