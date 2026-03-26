К бургерам претензий меньше, чем к шаурме, их изготовление более цивилизованно и технологично, однако в проверках нуждаются закрытые бутерброды от магазинов, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Роскачество в текущем году проведет проверку бургеров по многочисленным просьбам потребителей, сообщил глава организации Максим Протасов в интервью РИА Новости. По его словам, проблема назрела в связи с появлением новых сетей, продающих эту продукцию.

«Бургерные постоянно открываются и закрываются. Какого-то дикого всплеска популярности нет. Больше опасений вызывают шаурмичные, с которыми все хаотично. В бургерных, как правило, работают более профессиональные люди, потому что при их изготовлении задействованы более сложные процессы, оттачиваются определенные технологии. А шаурма делается просто: воткнул бобину, нанизал мясо и вперед. К бургерам в России больше доверия, чем к шаурме, особенно учитывая огромное количество случаев отравлений. Мы видим, что сомнительные люди продают ее на каждом углу в сомнительных палатках. Бургер - более цивилизованный и технологичный фастфуд», - рассказал Миронов.