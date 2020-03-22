Собянин не будет закрывать метро из-за коронавируса

У властей Москвы нет планов закрывать метро на форе пандемии коронавируса. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Москвы Сергей Собянин.

«Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», — цитирует Собянина РИА Новости.