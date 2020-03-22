Собянин не будет закрывать метро из-за коронавируса
У властей Москвы нет планов закрывать метро на форе пандемии коронавируса. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр столицы Москвы Сергей Собянин.
«Метро технологически устроено так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии», — цитирует Собянина РИА Новости.
По словам мэра, потребуется полгода, чтобы снова запустить работу метрополитена, если ее потребуется приостановить.
«Поэтому при любой ситуации метро будет работать», — приводит слова градоначальника RT.
Ранее заммэра Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительства инфекционного центра в Новой Москве. По его мнению, работы идут беспрецедентно высокими темпами. Он считает, что строители совершают настоящий трудовой подвиг.
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