Собянин назвал условие следующего снятия COVID-ограничений

«Дальше будем смотреть по ситуации», — добавил мэр.

Кроме того, Собянин подчеркнул, что в первую очередь московские власти отменяют касающиеся экономики ограничения. Мэр считает, что это влияет не только на бюджет и развитие города, но и на «благополучие людей» и «психологическое состояние граждан».

Столичные власти со среды сняли ограничения на ночную работу развлекательных заведений и общепита, а также отменили обязательный перевод на удаленную работу трети сотрудников столичных компаний.

