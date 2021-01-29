Собянин назвал условие следующего снятия COVID-ограничений
Сроки снятия ограничений из-за COVID-19 в Москве зависят от выполнения горожанами мер санитарной безопасности. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
Градоначальник отметил, что в городе всё ещё «хрупкая динамика», и большое количество людей остаются в больницах в тяжёлом состоянии.
«Дальше будем смотреть по ситуации», — добавил мэр.
Кроме того, Собянин подчеркнул, что в первую очередь московские власти отменяют касающиеся экономики ограничения. Мэр считает, что это влияет не только на бюджет и развитие города, но и на «благополучие людей» и «психологическое состояние граждан».
Столичные власти со среды сняли ограничения на ночную работу развлекательных заведений и общепита, а также отменили обязательный перевод на удаленную работу трети сотрудников столичных компаний.
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