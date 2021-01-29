Собянин: Больше половины москвичей перенесли COVID-19
Более половины москвичей перенесли коронавирусную инфекцию, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
По словам градоначальника, у части переболевших медики зафиксировали повторное заражение COVID-19.
«Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше одного процента», — рассказал мэр.
Кроме того, Собянин сообщил, что до начала следующего осенне-зимнего сезона в городе продолжат работу резервные госпитали для COVID-больных. При этом мэр напомнил, что потребность в таких больницах сокращается, и часть медучреждений города возвращаются к обычной работе.
Накануне заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила снижение заболеваемости коронавирусом в Москве и сокращение числа госпитализаций. По словам Раковой, власти приняли решение вернуть к привычному режиму работы пять столичных стационаров на 2,2 тысячи коек.
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