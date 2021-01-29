Собянин: Больше половины москвичей перенесли COVID-19

Более половины москвичей перенесли коронавирусную инфекцию, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

По словам градоначальника, у части переболевших медики зафиксировали повторное заражение COVID-19.

«Из той базы, которую мы имеем, повторных заболеваний меньше одного процента», — рассказал мэр.

Кроме того, Собянин сообщил, что до начала следующего осенне-зимнего сезона в городе продолжат работу резервные госпитали для COVID-больных. При этом мэр напомнил, что потребность в таких больницах сокращается, и часть медучреждений города возвращаются к обычной работе.

Накануне заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила снижение заболеваемости коронавирусом в Москве и сокращение числа госпитализаций. По словам Раковой, власти приняли решение вернуть к привычному режиму работы пять столичных стационаров на 2,2 тысячи коек.

