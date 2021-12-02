Собянин назвал сроки окончания строительства Северо-Восточной хорды

Открывая движение по новой 1,5-километровой эстакаде основного хода СВХ от станции МЦК «Ботанический сад» до ул. Сельскохозяйственная градоначальник отметил, что данный участок был сдан раньше срока на семь месяцев.

По его словам, после завершения всего проекта соединится линия от Бусиновской развязки до Косинской и граждане получат возможность проезда от МКАД до МКАД не заезжая в центр.



В пресс-службе столичной мэрии добавили, что вместе с эстакадой были открыты движение по наземному участку основного хода СВХ от проезда Нансена до Березовой аллеи, а также подземный пешеходный переход в районе Сигнального проезда, д. 16, стр. 1.

Ранее Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции «Марьина Роща» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2).

