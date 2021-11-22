Собянин рассказал о завершении основных работ по реконструкции Волоколамского шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по мосту через реку Сходню, который был построен в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, сообщает пресс-служба московского правительства.
В сообщении говорится, что длина нового моста, который расположен по основному ходу магистрали, составляет 150 м. Он заменил старое сооружение 1937-го года постройки, находившееся в предаварийном состоянии.
Глава города отметил, что старый мост не только устарел морально и физически, но и «уже был аварийным». Новый же путепровод, при строительстве которого увеличили количество полос движения до пяти в каждом направлении, улучшит транспортную ситуацию и позволит сократить количество пробок.
«Закончена, пожалуй, самая продолжительная реконструкция Волоколамского шоссе... последняя точка этой реконструкции - строительство нового моста через Сходню», - заключил градоначальник.
Ранее Собянин призвал строительные компании уменьшить число мигрантов на стройках программы реновации в Москве, сообщает RT.
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