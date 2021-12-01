Собянин утвердил проект благоустройства у строящейся станции Марьина Роща МЦД-2

Так, в рамках благоустройства территории будет проведена реконструкция улично-дорожной сети, в том числе на 7-ом проезде Марьиной Рощи и на улице Веткина. Кроме того, будет построен односторонний съезд в сторону области с улицы Шереметьевская. Благодаря надземному переходу, который возведут, можно будет выйти к пешеходному переходу под Алексеевской соединительной линией МЖД и к 1-му Стрелецкому проезду.

Рядом со станцией «Марьина Роща» также организуют остановки общественного транспорта, дополнительные тротуары, стоянки такси, площадки для парковки автомобилей и велосипедов.

