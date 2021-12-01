Собянин утвердил проект благоустройства у строящейся станции Марьина Роща МЦД-2

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станции «Марьина Роща» второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщила пресс-служба мэра по итогам заседания президиума правительства.

Как отмечается, станция «Марьина Роща» МЦД-2 расположена между ж/д станциями «Дмитровская» и «Рижская». Пассажиры смогут сделать на новой станции пересадку на станции Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро. В перспективе можно будет совершать пересадки на поезда МЦД-4. В 2022 году планируется завершить сооружение вокзала с пассажирским конкорсом.

Собянин рассказал о завершении проходки тоннелей на северном участке «салатовой» ветки метро

Так, в рамках благоустройства территории будет проведена реконструкция улично-дорожной сети, в том числе на 7-ом проезде Марьиной Рощи и на улице Веткина. Кроме того, будет построен односторонний съезд в сторону области с улицы Шереметьевская. Благодаря надземному переходу, который возведут, можно будет выйти к пешеходному переходу под Алексеевской соединительной линией МЖД и к 1-му Стрелецкому проезду.

Рядом со станцией «Марьина Роща» также организуют остановки общественного транспорта, дополнительные тротуары, стоянки такси, площадки для парковки автомобилей и велосипедов.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СтроительствоМосква
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