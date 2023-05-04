Собянин назвал срок завершения строительства станции метро «Потапово»
Станция «Потапово» на юго-западном участке Сокольнической линии московского метро будет открыта для пассажиров к концу 2024 года. Такие срок назвал мэр российской столицы Сергей Собянин, он сегодня ознакомился на месте с ходом работ. По его словам, поселения Новой Москвы постепенно становятся полноценными районами столичного мегаполиса.
Как отметил градоначальник, красная ветка подземки продляется по просьбе местных жителей. Это важно, поскольку там ведётся довольно активное строительство. Открытие станции позволит улучшить транспортное обслуживание около 100 тысяч жителей поселения Сосенское.
«Потапово» находится между станциями «Коммунарка» и «Бутово». Она станет новой конечной остановкой Сокольнической линии. Эта станция станет первой отапливаемой наземной в столичном метро, для подачи теплого воздуха которой установят специальную вентиляцию. Свести к минимуму потери тепла позволит также дополнительное утепление вестибюлей и двойные стеклопакеты на стенах пути.
Сергей Собянин также ознакомился с процессом строительства детской школы искусств в городе Московский и образовательного комплекса среднего учебного заведения №547 в деревне Николо-Хованское. Площадь школы искусств вырастит в 6,5 раза. Там будут заниматься до 1200 ребят.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru