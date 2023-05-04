Собянин назвал срок завершения строительства станции метро «Потапово»

Станция «Потапово» на юго-западном участке Сокольнической линии московского метро будет открыта для пассажиров к концу 2024 года. Такие срок назвал мэр российской столицы Сергей Собянин, он сегодня ознакомился на месте с ходом работ. По его словам, поселения Новой Москвы постепенно становятся полноценными районами столичного мегаполиса.

Как отметил градоначальник, красная ветка подземки продляется по просьбе местных жителей. Это важно, поскольку там ведётся довольно активное строительство. Открытие станции позволит улучшить транспортное обслуживание около 100 тысяч жителей поселения Сосенское.