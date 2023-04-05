В Москве до конца года планируется достроить шесть станций метро

В Москве до конца года планируется завершить строительство шести станций, рассказал «Интерфаксу» заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на сегодняшний день строятся три новые станции «салатовой» линии.

«Все строительные работы на этом участке мы планируем завершить до конца года», - сказал Бочкарёв.

Участок «желтой» линии со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» также планируется достроить в 2023 году, отметил заммэра. По его словам, готовность этого участка на сегодняшний день составляет 70%.

Другим объектом, строительство которого планируется закончить в этом году, станет станция «Потапово» Сокольнической линии.