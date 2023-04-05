В Москве до конца года планируется достроить шесть станций метро
В Москве до конца года планируется завершить строительство шести станций, рассказал «Интерфаксу» заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что на сегодняшний день строятся три новые станции «салатовой» линии.
«Все строительные работы на этом участке мы планируем завершить до конца года», - сказал Бочкарёв.
Участок «желтой» линии со станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» также планируется достроить в 2023 году, отметил заммэра. По его словам, готовность этого участка на сегодняшний день составляет 70%.
Другим объектом, строительство которого планируется закончить в этом году, станет станция «Потапово» Сокольнической линии.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Шашлыки VS салаты: Проект о выходных с 1 по 9 мая за счёт Нового года внесён в Госдуму
- Посол Китая в ЕС назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с РФ
- Forbes назвал самых богатых украинцев
- В США сообщили о съемках пятой части мультфильма «Шрек»
- Польша будет скупать зерно за госсчёт из-за Украины
- Мировой рейтинг Forbes пополнили шесть новых миллиардеров из России
- Собянин рассказал о поддержке масштабных инвестпроектов столичной промышленности
- Макрон прибыл с визитом в Китай
- ВТБ сообщил о рекордных убытках за прошлый год
- МИД РФ потребовал освободить на Украине митрополита Павла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru