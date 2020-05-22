Собянин назвал самый тяжелый месяц в борьбе с COVID-19

Самая сложная фаза борьбы с распространением коронавирусной инфекции выпадет на май. Как пишет РИА Новости, об этом в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, поскольку на начало текущего месяца пришелся пик. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май», — подчеркнул градоначальник.

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Кроме того, столичный мэр подчеркнул, что в Москве нужно сохранять строгие санитарные ограничения по коронавирусу. Как пишет РИА Новости, градоначальник, в частности, напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции, масочного и пропускного режимов.

Сергей Собянин подчеркнул, что всё это будет своего рода гарантией того, что эпидситуация не ухудшится, отмечает Life.ru.

«Наоборот, это позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», - заявил мэр Москвы.


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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:СмертностьКоронавирусСергей Собянин
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