Собянин назвал самый тяжелый месяц в борьбе с COVID-19
Самая сложная фаза борьбы с распространением коронавирусной инфекции выпадет на май. Как пишет РИА Новости, об этом в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Количество смертей от коронавируса в мае будет значительно выше, чем в апреле, поскольку на начало текущего месяца пришелся пик. Очевидно, что самая тяжелая фаза придется на май», — подчеркнул градоначальник.
Кроме того, столичный мэр подчеркнул, что в Москве нужно сохранять строгие санитарные ограничения по коронавирусу. Как пишет РИА Новости, градоначальник, в частности, напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции, масочного и пропускного режимов.
Сергей Собянин подчеркнул, что всё это будет своего рода гарантией того, что эпидситуация не ухудшится, отмечает Life.ru.
«Наоборот, это позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», - заявил мэр Москвы.
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