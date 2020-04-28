Пульмонолог усомнился в проверяемости пациентов с пневмонией на коронавирус

За предыдущую неделю в Москве увеличилось число госпитализированных людей с пневмонией на 70%. Такие данные привела заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в программе «Вести» на «России-1». При этом, она отметила, что говорить об улучшении ситуации в городе пока не приходится, а «динамичный рост» вызывает «определенную тревогу».

Академик РАМН, заслуженный врач России, пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко в беседе с НСН призвал увеличить в связи с ростом пневмоний и количество проверок на коронавирус.

«Дано указание главным пульмонологом Москвы, профессором Белинским - каждый случай пневмонии рассматривать как коронавирусный. Но для того, чтобы подтвердить коронавирус, нужно провести тестирование. Если возросло количество этих пациентов [c пневмонией], то нужно и увеличить количество тестирований. На практике могу сказать, что среди моих знакомых много случаев обращения в поликлиники с температурой. Однако, их отправляли домой, предлагая дождаться температуры в 41 градус и тогда вызывать скорую. Поэтому прихожу к выводу, что сделать тест на коронавирус практически невозможно, даже, если ты медицинский работник», - сказал Карабиненко.