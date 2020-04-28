Пульмонолог усомнился в проверяемости пациентов с пневмонией на коронавирус
Академик РАМН, заслуженный врач России, пульмонолог, д.м.н. в эфире НСН призвал увеличить число проверок пациентов с пневмонией.
За предыдущую неделю в Москве увеличилось число госпитализированных людей с пневмонией на 70%. Такие данные привела заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в программе «Вести» на «России-1». При этом, она отметила, что говорить об улучшении ситуации в городе пока не приходится, а «динамичный рост» вызывает «определенную тревогу».
Академик РАМН, заслуженный врач России, пульмонолог, д.м.н. Александр Карабиненко в беседе с НСН призвал увеличить в связи с ростом пневмоний и количество проверок на коронавирус.
«Дано указание главным пульмонологом Москвы, профессором Белинским - каждый случай пневмонии рассматривать как коронавирусный. Но для того, чтобы подтвердить коронавирус, нужно провести тестирование. Если возросло количество этих пациентов [c пневмонией], то нужно и увеличить количество тестирований. На практике могу сказать, что среди моих знакомых много случаев обращения в поликлиники с температурой. Однако, их отправляли домой, предлагая дождаться температуры в 41 градус и тогда вызывать скорую. Поэтому прихожу к выводу, что сделать тест на коронавирус практически невозможно, даже, если ты медицинский работник», - сказал Карабиненко.
Он также напомнил, что при развитии пневмонии, первыми признаками являются - общая слабость, повышение температуры, появление сухого кашля, болей в груди при дыхании, а также одышка. «Дальше все идет по нарастающей вплоть до тяжелого состояния», - уточнил собеседник НСН.
Заммэра Ракова при этом отметила, что врач обязан взять анализ на коронавирус у человека, если у него есть любые проявления ОРВИ. В случае его подтверждения, проверке подлежат также члены семьи. Сам же человек, при ухудшении состояния здоровья, обязан вызвать врача на дом из поликлиники незамедлительно.
«На сегодняшний день у нас автоматически отработаны все алгоритмы, которые позволяют классифицировать пневмонию от первой до четвертой стадии», - уточнила представительница правительства Москвы. Кроме того, она отметила, что в столице в ближайшие дни будет увеличен объем коечного фонда до 27-28 тыс.
Ранее в эфире НСН адвокат Павел Астахов усомнился в данных по больным COVID-19 в Китае.
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