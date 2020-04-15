Собянин назвал «критичными» очереди в метро из-за проверки пропусков

«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично», - написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Как сообщает телеканал «360», у некоторых станций этим утром желающим спуститься в метро приходилось занимать очередь ещё на улице.

К настоящему времени очереди устранены, работа нормализовалась, отметил Собянин. По его словам, власти продумают, как перейти к автоматизированному контролю.

Пропуска для поездок по Москве начали выдавать 13 апреля в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. С того момента горожане заказали более 3 миллионов таких разрешений. При этом значительная часть будет аннулирована после проверки на достоверность предоставленных сведений, сообщили накануне в мэрии.

