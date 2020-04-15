Собянин назвал «критичными» очереди в метро из-за проверки пропусков
В первый день обязательного использования цифровых пропусков в Москве образовались очереди на входе метро, пишут в соцсетях очевидцы. На происходящее уже отреагировал мэр столицы Сергей Собянин.
«Утром из-за проверочных мероприятий, проводимых ГУВД, в метро образовались очереди, что в нынешней ситуации очень критично», - написал он на своей странице во «ВКонтакте».
Как сообщает телеканал «360», у некоторых станций этим утром желающим спуститься в метро приходилось занимать очередь ещё на улице.
К настоящему времени очереди устранены, работа нормализовалась, отметил Собянин. По его словам, власти продумают, как перейти к автоматизированному контролю.
Пропуска для поездок по Москве начали выдавать 13 апреля в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. С того момента горожане заказали более 3 миллионов таких разрешений. При этом значительная часть будет аннулирована после проверки на достоверность предоставленных сведений, сообщили накануне в мэрии.
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