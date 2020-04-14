Предъявите ваш номер! Москва и Подмосковье с полуночи перейдут на пропускной режим

С нуля часов среды столичный регион переходит на пропускной режим. В соответствии с решениями властей Москвы и Подмосковья цифровые пропуска, представляющие собой буквенно-числовой код, с 15 апреля обязательны для поездок на личном и общественном транспорте на работу, в отдаленный гипермаркет, на дачу. Для посещения медучреждений разовый пропуск можно оформлять неограниченное количество раз. Выехать из дома по другим причинам можно не чаще двух раз в неделю. Предприниматели и юрлица передают на сайт госуслуг информацию о сотрудниках, которые не могут работать удаленно. Для таких граждан пропуск оформляется один раз и действует до 30 апреля. Для пеших передвижений в магазин, аптеку, для выгула собаки, выноса мусора в пределах 100 метров от места проживания, разрешение пока не требуется.

Сплошные проверки транспорта на предмет наличия пропусков организованы на въездах в Москву. Пропуск необходимо иметь и водителю, причем, в нем должен быть указан и номер транспортного средства, и его пассажирам, - отметили в столичном управлении МВД России. То же самое касается и пассажиров такси: перевозка разрешена только по маршрутам, указанным в пропуске пассажира. Если пропуска нет вообще, таксист обязан отказать в перевозке. А те водители такси, которые не будут проверять пропуска у пассажиров, будут отключены от агрегаторов.

К моменту вступления в силу пропускного режима только в Москве было оформлено более трех миллионов цифровых пропусков. Правда, почти треть из них, около 900 тысяч, будут аннулированы. Как пояснил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, заявки на эти пропуска содержали некорректные или недостоверные данные о фамилиях, номерах паспортов, ИНН работодателей. Все сведения, указанные в заявках на пропуска, особенно данные о работодателях, проверяются, и «если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, которые в дальнейшем попытаются воспользоваться аннулированным пропуском, будут привлечены к административной ответственности», - предупредил Эдуард Лысенко, призвав граждан не оформлять пропуска «на всякий случай».

Примеру Москвы и Подмосковья последовали и некоторые другие российские регионы, в частности, Липецкая и Калининградская области. Там также вводятся обязательные разрешения на передвижения граждан. В свою очередь, власти Кемеровской области запретили жителям Кузбасса покидать пределы региона, кроме случаев обращения за экстренной медицинской помощью.

Для остановки распространения коронавируса требуются экстраординарные меры, - заявил во вторник президент Владимир Путин. По его словам, пик роста заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден. А, значит, об ослаблении ограничительных мер речи пока не идет.

