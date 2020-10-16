Собянин назвал главный показатель пандемии
Главный показатель ситуации с коронавирусом в Москве для властей - это не число выявляемых случаев заражения, а количество госпитализированных, число тяжелобольных и пациентов на искусственной вентиляции легких, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью ТАСС.
По словам мэра, этот показатель растет – если на прошлой неделе госпитализированы порядка 1 тысячи человек, то на этой – 1,2 тысячи.
По состоянию на 15 октября, в России выявлено 13 754 новых случаев коронавируса, из них 3 942 – в Москве случаев. Общее число заражений в РФ превысило 1,3 млн.Более миллиона пациентов вылечились от COVID-19, 23491 человек скончались.
Ранее Собянин говорил, что четверть всех вновь определяемых больных коронавирусом переносят болезнь бессимптомно. Врач-биофизик Нелли Соседова напомнила о признаках бессимптомного течения болезни, вызываемой коронавирусом. По ее словам, это потеря обоняния и изменение вкуса. Также она порекомендовала следить за своим состоянием, если коронавирусом заболел кто-то в окружении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru