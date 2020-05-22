Собянин настаивает на сохранении строгих ограничений по COVID-19 в Москве

В Москве нужно сохранять строгие санитарные ограничения по коронавирусу. Как пишет РИА Новости, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Градоначальник, в частности, напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции, масочного и пропускного режимов.

Сергей Собянин подчеркнул, что всё это будет своего рода гарантией того, что эпидситуация не ухудшится.

«Наоборот, это позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», - заявил мэр Москвы.

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Напомним, накануне градоначальник заявил, что снижение числа выявленных в мегаполисе случаев заражения COVID-19 позволяет продолжить постепенное «открытие» экономики и возобновление работы организаций. Так, с 25 мая вновь заработают 88 центров «Мои документы» в наиболее густонаселенных районах города. Однако попасть туда можно будет только по предварительной записи.

С 25 мая также возобновляется работа каршеринга, но авто можно будет взять в аренду минимум на пять дней. Кроме того, с 27 мая для передвижения по столице станут действительны только московские цифровые пропуска.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Сергей СобянинКоронавирусМосква
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