Собянин настаивает на сохранении строгих ограничений по COVID-19 в Москве

В Москве нужно сохранять строгие санитарные ограничения по коронавирусу. Как пишет РИА Новости, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Градоначальник, в частности, напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции, масочного и пропускного режимов.

Сергей Собянин подчеркнул, что всё это будет своего рода гарантией того, что эпидситуация не ухудшится.

«Наоборот, это позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», - заявил мэр Москвы.