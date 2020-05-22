Собянин настаивает на сохранении строгих ограничений по COVID-19 в Москве
В Москве нужно сохранять строгие санитарные ограничения по коронавирусу. Как пишет РИА Новости, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в России. Градоначальник, в частности, напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции, масочного и пропускного режимов.
Сергей Собянин подчеркнул, что всё это будет своего рода гарантией того, что эпидситуация не ухудшится.
«Наоборот, это позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», - заявил мэр Москвы.
Напомним, накануне градоначальник заявил, что снижение числа выявленных в мегаполисе случаев заражения COVID-19 позволяет продолжить постепенное «открытие» экономики и возобновление работы организаций. Так, с 25 мая вновь заработают 88 центров «Мои документы» в наиболее густонаселенных районах города. Однако попасть туда можно будет только по предварительной записи.
С 25 мая также возобновляется работа каршеринга, но авто можно будет взять в аренду минимум на пять дней. Кроме того, с 27 мая для передвижения по столице станут действительны только московские цифровые пропуска.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- Собянин назвал самый тяжелый месяц в борьбе с COVID-19
- Дума разрешила отказаться от всероссийский переписи в 2020 году
- Путин предупредил о второй волне эпидемии коронавируса
- Собянин настаивает на сохранении строгих ограничений по COVID-19 в Москве
- Саратовский митрополит попался полиции на рынке без маски. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru