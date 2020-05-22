Беглов счел Санкт-Петербург неготовым к смягчению ограничений из-за COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пока не считает возможным смягчение ограничительных мер, которые были введены на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как пишет Интерфакс, в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению COVID-19 он сообщил, что до 31 мая в городе сохраняются практически все запреты и ограничения.
Беглов подчеркнул, что для введения послаблений в Санкт-Петербурге должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. В настоящий момент речь идет только об 11%".
Напомним, в северной столице с начала эпидемии коронавирисной инфекции в России зафиксировано 12 592 случая заражения. Жертвами COVID-19 стали 107 человек. Выздоровели 2 859 пациентов. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили еще 389 новых инфицированных, напоминает Свободная пресса.
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Ранее НСН писала, что ряд регионов России уже достиг показателей, которые дают возможность перейти к третьему этапу снятия ограничений, которые введены для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отмечает РИА Новости.
Она напомнила, что для третьего этапа снятия ограничений необходимо, чтобы в регионе проводилось 110 тестов на 100 тысяч населения каждый день. И, по словам Поповой, значительная часть субъектов уже достигли данного показателя. Кроме того, по числу свободных коек ряд регионов ежедневно достигает показателей, необходимых для перехода на следующий этап.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru