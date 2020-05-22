Беглов счел Санкт-Петербург неготовым к смягчению ограничений из-за COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что пока не считает возможным смягчение ограничительных мер, которые были введены на фоне распространения коронавирусной инфекции. Как пишет Интерфакс, в ходе заседания рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению COVID-19 он сообщил, что до 31 мая в городе сохраняются практически все запреты и ограничения.

Беглов подчеркнул, что для введения послаблений в Санкт-Петербурге должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. В настоящий момент речь идет только об 11%".

Напомним, в северной столице с начала эпидемии коронавирисной инфекции в России зафиксировано 12 592 случая заражения. Жертвами COVID-19 стали 107 человек. Выздоровели 2 859 пациентов. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили еще 389 новых инфицированных, напоминает Свободная пресса.