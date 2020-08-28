Собянин наградил сотрудников Роспотребназора за вклад в борьбу с пандемией
Мэр столицы Сергей Собянин вручил городские награды сотрудникам Роспотребнадзора, которые внесли большой личный вклад в борьбу с коронавирусом.
Градоначальник отметил, что в период пандемии все решения принимались при взаимодействии с этим ведомством.
«Все решения, которые принимались по Москве, были согласованы, проговорены и совместно с вами были приняты. Ни одно из этих решений не принималось без совета с вами», - сказал Собянин.
Знак отличия «За заслуги перед Москвой» получила руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева, 17 сотрудников удостоены Почетной грамоты правительства Москвы и 83 отмечены Благодарностью мэра.
Ранее в пятницу мэр Сергей Собянин заявил, что с пандемией коронавируса полностью удастся справиться через полгода, пишет «Свободная пресса«. По его словам, ситуация с COVID-19 разрешится к началу 2021 года. Мэр отметил, что для борьбы с вирусом создаются вакцины, лекарства и прочие медицинские технологии
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru