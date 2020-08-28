Собянин наградил сотрудников Роспотребназора за вклад в борьбу с пандемией

Мэр столицы Сергей Собянин вручил городские награды сотрудникам Роспотребнадзора, которые внесли большой личный вклад в борьбу с коронавирусом.

Градоначальник отметил, что в период пандемии все решения принимались при взаимодействии с этим ведомством.

«Все решения, которые принимались по Москве, были согласованы, проговорены и совместно с вами были приняты. Ни одно из этих решений не принималось без совета с вами», - сказал Собянин.