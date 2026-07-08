КСИР сообщил о нанесении 85 ударов по военным объектам США

Атака КСИР проводилась с применением ракет и беспилотников. Были поражены американские объекты в порту Салман, зоне Пятого флота (ВМС США) в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.

Ранее ущерб, нанесенный военно-морской базе США в Бахрейне в результате удара Ирана, оценили примерно в $400 млн, передает RT.

