КСИР сообщил о нанесении 85 ударов по военным объектам США

Военно-морские и Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали 85 военных объектов Соединенных Штатов в Бахрейне и Кувейте, сообщает агентство Fars.

Отмечается, что удары стали ответами на атаки США по иранской территории.

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Атака КСИР проводилась с применением ракет и беспилотников. Были поражены американские объекты в порту Салман, зоне Пятого флота (ВМС США) в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте.

Ранее ущерб, нанесенный военно-морской базе США в Бахрейне в результате удара Ирана, оценили примерно в $400 млн, передает RT.

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ФОТО: ZUMA / ТАСС
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