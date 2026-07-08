Один человек погиб после атаки БПЛА в Саратовской области

В Саратовской области жертвой ночной атаки беспилотников ВСУ на регион стал один человек. Об этом 8 июля сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере «Макс».

Также он уточнил, что есть пострадавшие, им оказывается помощь. Семье погибшего окажут всю необходимую поддержку.