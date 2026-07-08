Один человек погиб после атаки БПЛА в Саратовской области
В Саратовской области жертвой ночной атаки беспилотников ВСУ на регион стал один человек. Об этом 8 июля сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере «Макс».
Также он уточнил, что есть пострадавшие, им оказывается помощь. Семье погибшего окажут всю необходимую поддержку.
Помимо прочего, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее обломки БПЛА упали на территорию предприятия в станице Смоленской Северского района Краснодарского края, в результате чего произошло возгорание, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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