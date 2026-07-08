Один человек погиб после атаки БПЛА в Саратовской области

В Саратовской области жертвой ночной атаки беспилотников ВСУ на регион стал один человек. Об этом 8 июля сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в мессенджере «Макс».

Также он уточнил, что есть пострадавшие, им оказывается помощь. Семье погибшего окажут всю необходимую поддержку.

Минобороны: За 12 часов ПВО уничтожила 190 украинских БПЛА

Помимо прочего, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее обломки БПЛА упали на территорию предприятия в станице Смоленской Северского района Краснодарского края, в результате чего произошло возгорание, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Саратовская ОбластьВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры