СМИ: Летящий к Земле астериод «Апофис» сможет увидеть 90% населения

Астероид «Апофис», приближающийся к Земле, сможет увидеть 90% населения планеты, сообщил портал Space.com.

Согласно последним прогнозам астрономов, наибольшее сближение с планетой Земля произойдет 13 апреля 2029 года. Тогда небесное тело смогут увидеть с Земли 7,6 миллиарда человек.

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Отмечается что «Апофис» будет похож на светлую точку, которая за минуту сможет пройти расстояние размером с диаметр лунного диска.

Ранее генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев заявил НСН, что еще в 2012-2013 годах американцами было установлено, что астероид «Апофис» не представляет угрозу для Земли. Максимум, он столкнется с каким-то космическим аппаратом.


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ФОТО: РИА Новости
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