СМИ: Летящий к Земле астериод «Апофис» сможет увидеть 90% населения

Отмечается что «Апофис» будет похож на светлую точку, которая за минуту сможет пройти расстояние размером с диаметр лунного диска.

Ранее генеральный директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев заявил НСН, что еще в 2012-2013 годах американцами было установлено, что астероид «Апофис» не представляет угрозу для Земли. Максимум, он столкнется с каким-то космическим аппаратом.



