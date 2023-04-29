Собянин объявил о начале работы коммунального флота Москвы

По его словам, коммунальный флот занимается очисткой Москвы-реки и Яузы от мусора, который плавает в воде. В прошлом году суда собрали порядка 600 тонн плавающего в воде мусора и подняли более 21 тыс. куб. м грунта со дна.

Градоначальник отметил, что в зимнее время на акватории Москвы-реки и Яузы дежурят коммунальные ледоколы «Риф» и «Норд».

