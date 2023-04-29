Собянин рассказал о самых полезных онлайн-сервисах Москвы в майские праздники
Горячие линии городских служб продолжат работать в майские праздники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, множество сервисов продолжат работать в майские праздники. В частности, «Вызов мастера», «Вывоз ненужных вещей», «Московский транспорт», «Передача показаний воды и тепла», «Прием показаний и оплата электроэнергии» и «Мои платежи».
Отмечается, что москвичи также могут воспользоваться сервисами «Переезд в Москве», «Как стать суперхозяином» и «Поиск пропавших животных».
Градоначальник подчеркнул, что круглосуточно будут работать такие горячие линии, как Единая справочная служба правительства Москвы +7 (495) 777-77-77; Единый диспетчерский центр +7 (495) 539-53-53; Контакт-центр «Московский транспорт» +7 (495) 539-54-54 и 32-10; Круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных +7 (495) 612-04-25.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 990 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 186 / сут.
- Непомнящий и Лижень сыграли вничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону
- Российским дзюдоистам разрешили участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе
- Эрдоган впервые показался на публике после болезни: видео
- Медведев призвал разорвать дипотношения с Польшей
- Минобороны РФ уточнило планы по вручению электронных повесток
- В Госдуме обсуждают возможные поправки в закон о военном положении
- СМИ: в Киеве пожаловались на не готовые к бою итальянские самоходки
- Развозжаев: только один дрон из двух долетел до нефтебазы в Севастополе
- СМИ: ряд блогеров проверят на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег
- Минобороны РФ: нанесен удар по командованию группировки войск ВСУ «Херсон»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru