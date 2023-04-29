Собянин рассказал о самых полезных онлайн-сервисах Москвы в майские праздники

По его словам, множество сервисов продолжат работать в майские праздники. В частности, «Вызов мастера», «Вывоз ненужных вещей», «Московский транспорт», «Передача показаний воды и тепла», «Прием показаний и оплата электроэнергии» и «Мои платежи».

Отмечается, что москвичи также могут воспользоваться сервисами «Переезд в Москве», «Как стать суперхозяином» и «Поиск пропавших животных».

Градоначальник подчеркнул, что круглосуточно будут работать такие горячие линии, как Единая справочная служба правительства Москвы +7 (495) 777-77-77; Единый диспетчерский центр +7 (495) 539-53-53; Контакт-центр «Московский транспорт» +7 (495) 539-54-54 и 32-10; Круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных +7 (495) 612-04-25.

