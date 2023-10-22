Собянин: На пересечении Южной рокады с МСД сооружается три путепровода

«Строим три путепровода на пересечении Южной рокады с Московским скоростным диаметром. Все они – на участке от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка», – написал Сергей Собянин.

Один путепровод позволит добираться от улицы Кошкина до Кавказского бульвара. Специалисты сейчас ведут работы по устройству его опор.

Еще два путепровода пролегают вдоль улицы Кантемировская и пересекают Пролетарский проспект. После их открытия можно будет проехать по одному направлению - на запад или восток. Южная рокада продублирует МКАД и Третье транспортное кольцо. Сооружение позволит объединить крупные транспортные артерии Москвы.





