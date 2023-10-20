Собянин анонсировал скорое окончание реконструкции двух последних развязок на МКАД

Транспортная развязка на юго-востоке российской столицы на пересечении Московской кольцевой автодороги с улицей Верхние Поля будет введена в строй на три месяца раньше планового срока. Это произойдёт в марте будущего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник ознакомился с ходом работ по реконструкции данного дорожного объекта в районе Капотня. Собянин уточнил, что новая развязка обеспечит хорошей транспортной доступностью пять районов столицы и Московской области.

«Объект непростой. Уже введены в строй четыре путепровода, осталось запустить ещё столько же. Уровень их готовности уже достаточно высокий. Поэтому объект в целом можно будет запустить раньше срока. Таким образом, уже в марте автомобили должны здесь поехать», – отметил мэр.