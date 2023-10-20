Собянин анонсировал скорое окончание реконструкции двух последних развязок на МКАД
Транспортная развязка на юго-востоке российской столицы на пересечении Московской кольцевой автодороги с улицей Верхние Поля будет введена в строй на три месяца раньше планового срока. Это произойдёт в марте будущего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник ознакомился с ходом работ по реконструкции данного дорожного объекта в районе Капотня. Собянин уточнил, что новая развязка обеспечит хорошей транспортной доступностью пять районов столицы и Московской области.
«Объект непростой. Уже введены в строй четыре путепровода, осталось запустить ещё столько же. Уровень их готовности уже достаточно высокий. Поэтому объект в целом можно будет запустить раньше срока. Таким образом, уже в марте автомобили должны здесь поехать», – отметил мэр.
Реконструкция развязки МКАД на пересечении с ул. Верхние Поля стартовала в апреле 2021 года. В сентябре следующего года был открыт путепровод над МКАД длиной 115 м с шестью полосами движения.
В июле нынешнего года были сданы две эстакады-съезда на внутреннюю сторону МКАД в сторону улицы Капотня. В общей сложности проект предусматривает строительство 15,6 километра автодорог.
Всего с 2012 года были реконструированы и построены 20 развязок МКАД с общей протяженностью дорог свыше 170 км. Сейчас продолжается реконструкция развязки на МКАД с Алтуфьевским шоссе. Её, согласно плану, также откроют в 2024 году.
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