Собянин: Мы настроили весь бюджетный процесс на реализацию антикризисных мер
Все действующие в Москве городские программы будут реализовываться и дальше, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ под председательством президента России Владимира Путина.
По его словам, не будет остановлено строительство метрополитена, продолжится осуществляться закупка транспорта, работа по реконструкции пригородного сообщения, строительство дорог и различных объектов.
«Программы, в том числе, по национальным проектам, по первичной медицинской помощи, не должны останавливаться. Мы должны по-прежнему заниматься модернизацией поликлиник, первичного звена», - добавил глава города.
Для этого Собянин предложил расширить закон об офсетных сделках и сообщил, что в Фонд развития промышленности Москвы в рамках докапитализиции будет вложено 10 миллиардов рублей, после чего последует индексация всех социальных льгот в столице.
Ранее мэр Москвы также отмечал, что правительство столицы располагает большим опытом привлечения инвесторов в создание предприятий в обмен на гарантированные закупки продукции для государственных нужд.
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