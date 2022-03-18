Собянин: Мы настроили весь бюджетный процесс на реализацию антикризисных мер

Все действующие в Москве городские программы будут реализовываться и дальше, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ под председательством президента России Владимира Путина.

По его словам, не будет остановлено строительство метрополитена, продолжится осуществляться закупка транспорта, работа по реконструкции пригородного сообщения, строительство дорог и различных объектов.

«Программы, в том числе, по национальным проектам, по первичной медицинской помощи, не должны останавливаться. Мы должны по-прежнему заниматься модернизацией поликлиник, первичного звена», - добавил глава города.