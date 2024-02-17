Собянин: МЦД-3 отметил полгода работы

«МЦД-3 отмечает полгода работы: пассажиры за это время совершили больше 60 млн поездок... С его запуском возможность строить новые маршруты появилась у жителей 24 районов столицы и четырех городов Московской области», – написал мэр.



После запуска МЦД разгрузилась Таганско-Краснопресненская линия, на станции метро «Рязанский проспект» стало на 12% свободнее. Сергей Собянин сделал вывод, что МЦД стал альтернативой метро.

По словам мэра Москвы, пассажиры совершили 10 миллионов бесплатных пересадок на метро и МЦК. На линиях уже работает восемь новых поездов «Иволга 3.0», еще 25 составов введут до конца 2024 года. После этого завершится обновление подвижного состава на маршрутах дальнего пригорода.

Также Сергей Собянин рассказал, что на границе районов Сокольники и Красносельский в этом году откроют городской вокзал «Митьково», организуют быструю пересадку с МЦД на трамваи.

По планам столичных властей, в 2024 году «Митьково» D3 смогут пользоваться 6,6 тысяч пассажиров в сутки.





