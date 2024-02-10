Собянин: Московский городской вокзал «Митьково» МЦД-3 откроется в этом году

Вокзал находится на границе Красносельского района и Сокольников.

«Сейчас специалисты монтируют инженерные коммуникации и металлоконструкции наземной части вестибюля, также идет остекление турникетного зала», – написал Сергей Собянин.

Со станции «Митьково» МЦД-3 можно будет бесплатно пересесть на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро, а также на наземный городской транспорт. Его остановки перенесут ближе к железной дороге. Около вокзала организуют удобные и безопасные пешеходные зоны, установят освещение. Озеленят территорию - высадят деревья и кустарники.

«Митьково» - это 39-ая станция на МЦД-3 и 81-ый столичный вокзалом на действующих диаметрах и Московском центральном кольце.

