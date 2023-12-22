Около станции «Останкино» МЦД-3 построят трамвайную линию и вокзал
Вдоль путей рядом со станцией МЦД-3 «Останкино» появится городской вокзал и новая трамвайная линия, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Развитие территорий вдоль путей Московских центральных диаметров — показательный процесс, который мы как город можем только приветствовать», — добавил он.
По словам заместителя мэра, запуск МЦД открыл возможности для развития районов Москвы. Новые варианты маршрутов также повышает мобильность горожан, снижая нагрузку на прочие виды общественного транспорта.
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что на данный момент уже утвержден проект территории.
«Для улучшения транспортной доступности планируется построить трамвайную линию от Аргуновской улицы до станции «Останкино» протяженностью 3,5 километра. Всего будет построено и реконструировано около 7,8 км улично-дорожной сети», — сказала она.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru