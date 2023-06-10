Собянин рассказал как изменилась жизнь 370 тысяч горожан в четырех районах САО

Около 370 тысяч горожан проживают в районах Бескудниковский, Дмитровский, Западное и Восточное Дегунино, расположенных на севере столицы между Московским центральным кольцом (МЦК) и МКАД. Об их развитии на своем персональном сайте рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, в Дмитровском районе ввели новый стандарт оказания экстренной медицинской помощи в Москве. С января текущего года в Городской клинической больнице имени Вересаева на улице Лобненской начал принимать пациентов первый из шести флагманских центров. С января 2023 года экстренную помощь получили больше 18 тысяч человек.

Также в районе открылась семиэтажная детско-взрослая поликлиника с женской консультацией, оснащенная самым новым оборудованием. В этой поликлинике медицинскую помощь получают 66 тысяч человек.

Градоначальник рассказал об открытии восьми новых детских садов и школ. Планируется строительство еще пяти детских садов и трех школ. Собянин отметил, что в рамках проекта «Искусство - детям» ремонтируются творческие школы, производится закупка музыкальных инструментов и мебели для школ искусств.

На севере столицы построили BMX-велодром для Московской академии велосипедного спорта. Также для спортсменов и любителей здорового образа жизни доступно несколько физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК).

Глава столицы рассказал о звершении капительного ремонта центра социального обслуживания «Бескудниково», отделения «Дмитровское» Центра социальной адаптации имени Глинки и социального дома «Дегунино». Планируется открытие нового здания центра социального обслуживания в Восточном Дегунино.

В САО активно ведется благоустройство, благодаря которому были приведены в порядок парк «Вагоноремонт», места для отдыха на ул. Дубнинская, ул. Маршала Федоренко. В Бескудниковском районе благоустроили главный бульвар и парк имени Святослава Федорова.

За последние годы жители севера столицы получили новые станции метро. Открылись станции «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии, которую планируют продлить за МКАД.

Собянин сообщил, что для жителей САО было организовано девять новых маршрутов. Пассажиры могут пользоваться более 100 остановочными павильонами. Более 40 велопарковок и 11 станций велопроката организовали для велосипедистов.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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