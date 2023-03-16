Собянин: Москвичи установили имена еще нескольких участников ВОВ благодаря проекту «Неизвестный герой»
Жители Москвы помогли установить имена нескольких героев Великой Отечественной войны, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Градоначальник отметил, что в рамках фотопроекта «Неизвестный герой», который запустили с целью пополнения списка участников Великой Отечественной войны, жители столицы установили имена еще пятерых солдат.
Уточняется, что установлены имена Федора Михайловича Овдиенко - майора, награжденнёго орденом Красной Звезды; Анатолия Филипповича Макушина - капитана, инспектора по авиации; Федора Прохоровича Мица - капитана, заместителя командира стрелкового полка; Ирины (Ираиды) Михайловны Неумывахиной - старшего сержанта, санитарного инструктора; Федора Андреевича Черных - лейтенанта.
Глава столицы добавил, что москвичи сообщили в Главархив Москвы о том, что нашли портреты героев в газете «За счастье Родины». Порядка 200 безымянных снимков находятся в виртуальном музее «Москва - с заботой об истории».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил о выплатах ветеранам и труженикам тыла к 78-й годовщине Победы. По его словам, к 9 мая материальную помощь получать 50 тысяч человек, размер выплат составит от 10 тысяч до 25 тысяч рублей.
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