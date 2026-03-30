В Госдуме отвергли идею 12-часового рабочего дня

В России действует 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными, и менять этот порядок оснований нет. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб в комментарии «Ленте.ру», отвечая на предложение бизнесмена Олега Дерипаски увеличить продолжительность рабочего времени.

По словам депутата, действующая пятидневная рабочая неделя закреплена давно и предусматривает обязательные периоды отдыха. Она подчеркнула, что между рабочими днями должно быть не менее 42 часов непрерывного отдыха.