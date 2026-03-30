В Госдуме допустили продолжение переговоров по Украине с США
Трехсторонние переговоры по Украине с участием США, вероятно, продолжатся. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в комментарии «Ленте.ру».
По его словам, Вашингтон сейчас сосредоточен на ситуации вокруг Ирана и внутренней политической повестке, однако это не исключает дальнейшего дипломатического процесса по Украине.
Он также отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о переговорах и военных действиях, по его оценке, противоречат друг другу.
Чепа добавил, что, по его мнению, ситуация на поле боя остается сложной и сопровождается потерями. В этих условиях, считает депутат, украинская сторона заинтересована в продолжении внешней поддержки, передает «Радиоточка НСН».
