В Госдуме допустили продолжение переговоров по Украине с США

Трехсторонние переговоры по Украине с участием США, вероятно, продолжатся. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, Вашингтон сейчас сосредоточен на ситуации вокруг Ирана и внутренней политической повестке, однако это не исключает дальнейшего дипломатического процесса по Украине.

Он также отметил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о переговорах и военных действиях, по его оценке, противоречат друг другу.

Чепа добавил, что, по его мнению, ситуация на поле боя остается сложной и сопровождается потерями. В этих условиях, считает депутат, украинская сторона заинтересована в продолжении внешней поддержки, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
